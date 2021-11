'Ik was bij de hoeren', verdachte ontkent mislukte moordaanslag in Breda

Alpay B. die vorig jaar een Bredase ondernemer zou hebben beschoten moet twaalf jaar de cel in, vindt het Openbaar Ministerie (OM). De vermoedelijke schutter wijst alle beschuldigingen van de hand. “Ik heb niks met deze zaak te maken. Zelf ben ik naar een hoerenkeet geweest."

De schietpartij was op 18 oktober vorig jaar in de Bruno Renardstraat. De deurbelcamera van het slachtoffer filmde de mislukte aanslag. Haarscherpe beelden werden dinsdag vertoond in de rechtszaal in Breda.

Vonken

Daarop is te zien dat het slachtoffer met boodschappentasjes in zijn handen terug naar huis loopt. Plots duikt op straat een man op, met bivakmuts en capuchon. De onbekende loopt tussen twee auto's door, strekt zijn arm, houdt iets vast en opent het vuur. Drie harde knallen klinken. Vonken zijn zichtbaar in de donkere avond. Het slachtoffer laat zijn boodschappen vallen, gilt en rent weg. Net als de schutter. Het slachtoffer komt er hevig geschrokken en zonder kleerscheuren af.

In de rechtszaal keek Alpay B. niet mee naar het beeldscherm. Dat viel ook een van de rechters op. "U kijkt niet hè?", vroeg ze aan de man. "Ik hoef niet te kijken, want ik ben het niet," antwoordde de man.

Mobieltje

De politie vond twee kogels in de gevel van het huis en eentje in stukken in een stoeptegel. Op een van de kogelhulzen in de Bruno Renardstraat werd gevonden, zat het DNA van Alpay B. (23) uit Zaandam. De recherche ging zijn telefoonnummer bekijken. Een half uur voor de aanslag straalde zijn mobieltje aan op een zendmast aan de Antwerpenstraat in Breda. Daarom pakte de politie hem op 26 februari op.

In de rechtszaal zei de man dat hij die avond bij een vriend in Breda was en 'bij de hoeren' in die stad. De telefoon was niet van hem, zo beweert hij, en zijn DNA komt op de hulzen omdat hij ooit eerder die kogels heeft aangeraakt. Maar hij wilde verder geen namen noemen of uitleg meer geven. Volgens de officier van justitie heeft hij geen goed alibi.

Deskundigen noemen de man van 23 zwakbegaafd en kinderlijk. Hij geeft zelf aan dat hij naar de jeugdgevangenis wil. Het OM wil hem gewoon als volwassene berechten. De officier van justitie ziet een trend dat jonge kwetsbare mannen worden ingezet voor dit soort praktijken. "We pakken deze jongens bijna allemaal."

Handgranaten

De aanslag was het begin van een golf van geweld in Breda. Handgranaten en allerlei explosieven doken op bij een bakkerij aan de Baliëndijk en een bandenhandel aan de Kleine Krogt. Bovendien kreeg familie van de Bredanaar in Oudenbosch bezoek van drie vermeende afpersers. Begin dit jaar werden de eerste verdachten aaangehouden. De reeks incidenten ging nog maanden door.

Het OM sluit niet uit dat het iets te maken met een conflict in de onderwereld. Maar een concreet motief is niet gevonden. Volgens diverse media zou iemand de Bredanaar bang hebben willen maken. Maar het slachtoffer zei tegen de politie dat hij 'geen vijanden' heeft en dat alle verhalen 'onzin' zijn.

Zijn advocaat vroeg vrijspraak wegens gebrek aan bewijs. Het was hoogstens een bedreiging, een waarschuwing en geen moordaanslag, zei hij. Het slachtoffer was niet in de zaal.

De rechtbank doet op 30 november uitspraak.

