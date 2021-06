Jacht op 'handgranaten-leggers' die Bredanaar bedreigden, duurt voort

De verdachten vrijdag in de rechtbank. vergroot

De Bredanaar die al maanden wordt bedreigd met handgranaten en kogels, moet geld betalen aan iemand. Dat is vrijdag gezegd op de eerste openbare rechtszaak. Er is een handjevol verdachten. Maar dat lijken eerder loopjongens dan grote boeven. Wie ze stuurde is onbekend. Intussen leggen onbekenden nog steeds handgranaten in de stad.

Vier mensen zitten vast omdat ze de Bredanaar, zijn broers en hun gezinnen hebben belaagd. De zwaarste beschuldiging is die aan het adres van Alpay B. (22) uit Zaanstad. Hij zou in oktober vorig jaar op de Bredase zakenman (39) hebben geschoten.

Deze vermoedelijke schutter kwam vanuit de gevangenis via een videoverbinding in de rechtszaal. Het OM is er van overtuigd dat hij op zondagavond 18 oktober 2020 in de Bruno Renardstraat in Breda op het slachtoffer vuurde.

Deurbelcamera

De deurbelcamera van de Bredanaar heeft dat gefilmd. Dader en slachtoffer stonden hooguit drie meter van elkaar vandaan. Na het eerste schot ging het slachtoffer rennen en de schutter ook. Die vuurde nog twee keer. Geen enkele kogel was raak. In de rechtszaal ontstond vrijdag discussie of de man uit Zaanstad gericht heeft geschoten en of het dus een moordaanslag of bangmakerij was.

Op de camerabeelden herkende de politie zijn opvallende schoenen. Bovendien zat zijn dna op één en mogelijk twee kogelhulzen. En zijn mobieltje straalde de avond van de schietpartij aan op een zendmast op 600 meter van het huis van het slachtoffer. En 's avonds weer bij hem thuis, in Zaanstad.

Zwijgrecht

Dat telefoontje had hij uitgeleend en die kogels vastgepakt bij een vriend, zegt de verdachte in zijn politieverhoor. Op de zitting voegde hij er nog aan toe: "Ik wil zeggen dat ik het niet ben. Ik word beschuldigd van erge dingen. Ik beroep me op mijn zwijgrecht en ik ga ook verder niks meer zeggen in de verhoren."

De rechtbank besliste om hem in voorarrest te houden.

Oudenbosch

De andere drie verdachten zijn niet gepakt voor het schieten maar voor poging tot afpersing. Het zijn mannen uit de regio Utrecht: Bryan Z. (36) Revi V. (35) en Giovanni B. (36) Ze stonden volgens het OM alle drie aan de deur bij de broer van de Bredanaar, in Oudenbosch. Die broer gaven ze een mobieltje. Daarin stond een bericht. '"Jullie gaan geld betalen, ik kom dit keer met respect maar de volgende keer zijn er consequenties."

De advocaat van Revi V. zei dat er geen bewijs is. “Ik snap dat het OM de zaken erom heen hartstikke serieus neemt, maar deze man heeft gewoon een vriendendienst geleverd: een telefoontje afgegeven."

Omdat het gaat om een poging tot afpersing, besloot de rechtbank twee van de drie vrijdagmiddag vrij te laten, onder voorwaarden zoals allerlei contactverboden. Het OM had geen bezwaar. Een derde man was al vrijgelaten.

Handgranaten, kogels en schoten

Alle vier verdachten wordt ook 'lidmaatschap van een criminele organisatie' ten laste gelegd. Dat wijst erop dat het OM iets georganiseerds ziet. Opvallend aan deze zaak: het stopte niet na de arrestaties.

Een overzicht van de gebeurtenissen met als doelwit de Bredanaar en zijn familie en bedrijven.

-Zondagavond 18 oktober: de mislukte moordaanslag of waarschuwingsschoten op de Bredanaar bij zijn huis.

-Dinsdagochtend 20 oktober: de vondst van een handgranaat en enkele patronen op de Baliëndijk, bij een bakkerij.

-Vrijdagochtend 22 januari: de vondst van een explosief en hulzen aan de Kleine Krogt, bij een autobedrijf.

-Donderdag 25 februari, drie mannen vragen om geld aan de deur bij een broer van de Bredanaar in Oudenbosch.

-Eind februari/begin maart: arrestatie van de vier verdachten.

-Zondagochtend 23 mei . Vondst van een handgranaat aan de Baliëndijk, weer bij de bakkerij.

-Zondagochtend 30 mei . Vondst van een handgranaat aan de Kleine Krogt, weer bij het autobedrijf.

