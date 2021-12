Coronanieuws: bijna 3900 coronabesmettingen in Brabant

14.30

Ouderenbond ANBO is kritisch op het reisadvies van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) aan 60-plussers. De WHO meldde dinsdag dat onder meer 60-plussers hun reisplannen voorlopig zouden moeten annuleren, om niet blootgesteld te worden aan de Omikron-variant van het coronavirus. De ANBO noemt dit advies "veel te ongenuanceerd".

Alle ouderen worden op deze manier weggezet als kwetsbaar, "terwijl dit allerminst het geval is", vindt de bond. "De groep 60-plussers is een enorm diverse groep, waarvan een groot deel nog vitaal is, volop in het leven staat en nog aan het werk is. De WHO scheert met het advies alle 60-plussers onterecht over één kam." Volgens de ANBO moet iedereen - en dus niet alleen kwetsbaren - zich nu afvragen of op reis gaan wel een goed idee is.