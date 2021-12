Achtergelaten zwaargewonde man mogelijk betrokken bij plofkraak

Foto: Sem van Rijssel/SQ Vision vergroot

De man die afgelopen vrijdag zwaargewond werd achtergelaten bij het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven, is een 18-jarige inwoner van Alkmaar. Hij was waarschijnlijk eerder betrokken bij een plofkraak in Duitsland, meldt NH Nieuws.

Het slachtoffer ligt nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. Onbekenden in een auto lieten hem daar achter. Hij werd in een spoor van bloed gevonden bij de ingang van het ziekenhuis. De plofkraak op een geldautomaat vond volgens NH Nieuws plaats in Neuss, een stad vlakbij Düsseldorf. De daders zouden in een donkere Mercedes met een gestolen kentekenplaat zijn gevlucht. Ze lieten tientallen verkoolde geldbiljetten achter. De geldautomaat raakte zwaar beschadigd. Het is onduidelijk of er iets is buitgemaakt. LEES OOK:

Zwaargewonde man gevonden bij ingang Catharina Ziekenhuis in Eindhoven

Wachten op privacy instellingen...

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.