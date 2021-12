Gemberkunst overspoelt Marktplaats na caviachipje en gemberkameel

Gember in alle soorten en maten op Marktplaats vergroot

Dat wij in Brabant trendsetters zijn, zal niemand verbazen. Na het chipje in de vorm van een cavia uit Nuenen en de 'gemberkameel' uit Tilburg, stroomt Marktplaats inmiddels vol met advertenties van mensen die óók een heel bijzonder stuk gember vonden. Je weet immers nooit wat het oplevert.

Zo vond Jackie uit Tilburg de gember in haar groentela wel heel veel weghebben van een zeepaardje. En Maria kon niet anders dan concluderen dat de gember die ze had eigenlijk gewoon een 'eetbare teckel' is, zoals ze het in de advertentie op het platform omschrijft.

Toegegeven: bij sommige stukken gember, moet je de gelijkenis met mens of dier wel wíllen zien. Zoals bij deze gemberpony uit Doetinchem. Of de 'hardlopende gemberpony' van Jeannette uit Schiedam.

Bij andere is de gelijkenis dan weer zo overduidelijk, dat je je inderdaad kunt afvragen of het toeval is dat deze stukken gember precies zo zijn uitgevallen. Zo is er de gemberridder (met zwaard) en gembergiraffe (of dinosaurus) die precies bij de blaadjes van de selderij kan.

Net als bij echte kunst is de interpretatie soms ook gewoon aan de kijker. Zoals de gember die Jorn op Marktplaats zette: "kameel/nijlpaard dier". Maak ervan wat je wil. Of Ikram die een brok gember interpreteert als 'hert'.

Op alle stukken gember kan in principe gewoon geboden worden. En dat gebeurt dan ook veelvuldig. Maar anders dan het caviachipje dat een paar honderd euro opleverde, zullen de bedragen die voor de stukken gember geboden worden niet worden overgemaakt: het gaat namelijk vaak om miljoenen. Deelnemers op Markplaats hebben vooral erg veel lol, met deze gembergrapjes. En dat de cirkel van de gember-hype weer rond is, blijkt uit de advertentie van FCJ van der Vleuten uit Tilburg: 'Gember in de vorm van een stuk gember'. De gember verkeert in nieuwstaat. Op te halen in Tilburg.

