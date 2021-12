Cees (75) bouwt keukens met jongens die zijn kleinzoon konden zijn

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Simon ontwierp een duurzame keuken en dit is hoe het werkt.

Als je alle spaanplaten die jaarlijks uit afgedankte huurkeukens komen achter elkaar legt, kun je vijftien keer de wereld rond. Dit vindt Cees van Nispen uit Breda zo belachelijk, dat hij er iets aan doet. Hij bouwt sinds een jaar duurzame keukens met twee jongens die z’n kleinzoon hadden kunnen zijn.

Op een bedrijventerrein in Gilze begon Cees vorig jaar met Simon Rombouts (27) en Jordy van Osch (25) met het bedrijf Chainable. Doel: een 100 procent duurzame keuken bouwen voor huurwoningen. Het drietal wint de ene duurzaamheidsprijs na de andere en opent in januari op de begane grond onder het kantoor een eigen fabriekshal. Cees zit bijna vijftig jaar in de keukens. Duizenden heeft hij er verkocht. Hij maakte de opkomst van showrooms mee, gaf leiding aan grote keukenbedrijven. Duurzaamheid? Dat speelde geen rol. “Helemaal niet, nul. Het denken over duurzaamheid en daar als bedrijf aan bijdragen? Dat is iets van de laatste tijd. Tien jaar geleden stelde dat nog niks voor.”

“Het is allemaal spaanplaat. Als er vocht bij komt, dondert alles in elkaar.”

Daarnaast is de keukenbranche sowieso niet bepaald de meest vernieuwende branche, volgens Cees. “Als auto’s zich de afgelopen vijftig jaar hadden ontwikkeld als keukens, reden we allemaal in een oud barrel. Soms zijn de bladen wat dikker, dan weer dun. En of het nou een budgetkeuken is of een topmerk: het is allemaal spaanplaat. Als er vocht bij komt, dondert alles in elkaar.” Zo’n 45 procent van de keukens staat in huurhuizen. Alleen al vanuit de verhuur belandt jaarlijks 40.000 ton spaanplaat van keukens in de verbrandingsoven. “Allemaal van die kastjes. Toen bedacht ik: als je een keuken duurzaam wil maken, moet je af van die kastjes.”

"Je kunt wel een keuken maken van gerecycled materiaal, dan ben je er nog niet."

Als Cees in lezingen vertelde over zijn ambitie voor een duurzame keuken, oogstte hij veel lof. Maar er was één iemand die kritische vragen stelde. Dat was Simon. “Ik vond het wel een goed idee. Maar ik zag ook de haken en ogen. Want je kunt wel een keuken maken van gerecycled materiaal, maar dan ben je er nog niet. Want je moet er ook voor zorgen dat je de materialen op het einde weer terug krijgt. En dan? Dan moet bijvoorbeeld de kranenfabrikant ervoor zorgen dat hij een kraan ontwerpt die hij makkelijker een tweede leven kan geven.” Samen met technische man Jordy, de zoon van een zakenrelatie van Cees, gingen ze aan de slag. Jordy bedacht een stalen frame. “Dat was het eureka-moment”, legt Simon uit. “Daarmee konden we materiaal besparen.” Een man die de pensioengerechtigde leeftijd al lang is gepasseerd, die een start-up begint met twee jongens die zijn kleinzoon hadden kunnen zijn. Het is een wonderlijke combinatie. Toch werkt het, merkt Cees. "Ik ga kleiner wonen en ben aan het 'ontspullen'. En dan zie ik hoe de jonge generatie in het leven staat. Dat het ook met minder kan en niet altijd nieuw hoeft te zijn. Dat leer ik van hen. En dit is de reden dat ik de energie op kan brengen om er een succes van te maken." En Simon? Die vindt het met Cees ook best gezellig. "Als hij ergens binnenkomt, maakt hij meteen vrienden." Hij lacht: "Alleen hij is wel lang van stof." Chainable plaatste tot nu 86 circulaire keukens. De ambitie van het bedrijf is om in de komende vijf jaar 10.000 keukens te zetten. In de video boven dit artikel laat Simon zijn duurzame keuken zien.

