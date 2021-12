Wolf houdt zich gedeisd, maar de zorgen blijven in Nieuw-Vossemeer

Henk van Meel bij een van zijn doodgebeten schapen. vergroot

De wolf houdt zich al dagen gedeisd in Nieuw-Vossemeer. Toch zijn de zorgen over een nieuwe aanval niet verdwenen. “Het is reëel dat dit niet de laatste keer is geweest”, zegt Anton van Meel. Hij houdt samen met zijn vader Henk schapen in het dorp.

De wolf richtte vorige week een bloedbad aan in Nieuw-Vossemeer. Veertien schapen van schapenhouder Johan van den Bosch werden door de wolf doodgebeten. Enkele dagen later sloeg de wolf opnieuw toe, ditmaal bij de schapen van Henk van Meel. De aanvallen zorgden voor ongerustheid bij de schapenhouders. Twee keer per nacht gingen Johan en Henk daarom op pad om een oogje in het zeil te houden. “De wolf is de nacht na de aanval op onze schapen nog gezien. Daarna ontbreekt ieder spoor”, zegt Anton woensdagavond. Dit kan betekenen dat de wolf weer is vertrokken uit het gebied. Er zijn immers geen schapen gesneuveld de afgelopen dagen. Toch zijn de schapenhouders er niet gerust op. Nog steeds gaan ze iedere nacht op pad om de boel te controleren. Wel doen ze dit nu nog een keer per nacht en niet twee keer. Beelden van de jagende wolf in Nieuw-Vossemeer:

