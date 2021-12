112-nieuws: bedrijf ontruimd na brand • onderzoek naar schietpartij

Foto: Iwan van Dun/SQ Vision. vergroot

In dit liveblog houden we je donderdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. De hele dag praten we je hier bij over ongelukken, branden en misdrijven in onze provincie.

De redactie Geschreven door

De hoofdpunten: Politieonderzoek in park Den Bosch.

Gewonde bij keukenbrand in Etten-Leur.

Grote politiecontrole bij Veldhoven.

Liveblog

12.00 Brand bij bedrijf in Waalwijk, gebouw volledig ontruimd Bij een recyclingbedrijf in Waalwijk is brand uitgebroken. De brand ontstond rond half tien 's ochtends in het gebouw aan de Veerweg. Volgens onze correspondent was de brand klein, maar wel moeilijk te blussen. Om twaalf uur was de brandweer nog steeds in de weer. Het pand is volledig ontruimd en al het personeel staat op straat. Foto: Iwan van Dun/SQ Vision. vergroot

9.40 Politie vindt drugs en illegaal vuurwerk tijdens controle garageboxen Tijdens een grote drugsactie controleerde de politie verschillende garagepleintjes in Eindhoven. Bij drie van de vijf pleintjes vonden speurhonden drugs. In één van de boxen vond de politie tweehonderd xtc-pillen, GHB, amfetamine, cannabis en illegaal vuurwerk. LEES OOK: Drugs en illegaal vuurwerk gevonden tijdens controle van garageboxen

22.00 Politie onderzoekt schietpartij in Den Bosch De politie heeft woensdagavond met meerdere eenheden onderzoek gedaan in Het Beatrixpark in Den Bosch, na een melding van een schietpartij. Korte tijd later bleek dat er geen sprake was van een schietpartij. ''Het lijkt om een loze melding te gaan.'' Daarop vertrokken de politie-eenheden weer uit het Beatrixpark.

17.30 Grote politiecontrole bij Veldhoven Op de N69/Westparallel bij Veldhoven is woensdagmiddag en -avond een grote verkeerscontrole gehouden. De politie haalde met motoren voertuigen van de snelweg A67 en leidde deze naar de fuik. Volgens een ooggetuige werd alles wat ook maar enigszins verdacht oogde, gecontroleerd. De controle duurde tot in de avond. Wat de controle heeft opgeleverd, wordt later bekendgemaakt. Wachten op privacy instellingen...

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.