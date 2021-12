112-nieuws: fietsster botst met auto • dode bij ongeluk op A65

14.53

De politie heeft een 20-jarige man opgepakt in een groot onderzoek naar de productie en handel in synthetische drugs. Hij is de elfde in rij die is gearresteerd in verband met deze zaak. Begin november deed de politie al meerdere invallen op een woonwagenkamp in Bergeijk.

De man zou onderdeel zijn van een grote criminele organisatie die in Nederland, België en Duitsland drugslabs heeft.

