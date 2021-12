112-nieuws: gewonde bij brand Etten-Leur • politieonderzoek in Bosch' park

18.30

Bij een brand in een huis aan het Moerlaken in Etten-Leur is woensdagavond iemand gewond geraakt. Het slachtoffer werd nagekeken in een ambulance. Een traumahelikopter werd in eerste instantie opgeroepen, maar hoefde uiteindelijk toch niet te komen. De brand werd gemeld als keukenbrand. Wat er precies is gebeurd, is niet bekend.