Deze parkeergarage kostte 20 miljoen, maar staat al half jaar bijna leeg

De nieuwe parkeergarage aan de Aalsterweg in Eindhoven lijkt wel een spookgarage. De Park & Ride aan de rand van de stad opende een half jaar geleden en kostte ruim twintig miljoen euro, maar bijna niemand parkeert er zijn auto. ''Het project is weggegooid geld.''

De nieuwe parkeergarage ligt naast de A67 vlakbij Waalre en telt 641 parkeerplaatsen, verspreid over de begane grond en de vijf verdiepingen. Deze net geopende P&R moet ervoor zorgen dat het centrum van Eindhoven autoluwer wordt.

De parkeergarage is van alle gemakken voorzien. Voor vier euro per dag kun je er je auto parkeren, en daarna goedkoop verder met de bus, deelscooter of elektrische fiets. Verder heeft de parkeergelegenheid een verwarmde lift en drie toiletten, al zijn die tijdelijk buiten gebruik.

Maar het nieuwe transferium lijkt vooralsnog niet echt aan te slaan. Op een willekeurige donderdagmorgen kun je er een kanon afschieten. Wie niet beter zou weten, zou denken dat de garage gesloten is.

En ook de cijfers liegen er niet om. In het afgelopen half jaar maakten gemiddeld vijfentwintig mensen per dag gebruik van de garage. Dat leverde de gemeente dus gemiddeld slechts honderd euro per dag op. En dat terwijl de gemeente jaarlijks drie ton moet betalen om de garage open te houden, ruim achthonderd euro per dag.

''Geld in de put gooien'', meent raadslid Dré Rennenberg van het Ouderen Appel. ''Het is een ondoordacht plan geweest. We hadden nog jaren moeten wachten met deze garage, totdat het centrum helemaal autoluw was gemaakt. Mensen rijden nu liever een paar minuten verder.''