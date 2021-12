Heusden wil opnieuw een verbod op carbidschieten tijdens de jaarwisseling

Het traditionele carbidschieten rond de jaarwisseling in de gemeente Heusden wordt als het aan burgemeester Willemijn van Hees ligt opnieuw verboden. Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 21 december zal Van Hees met een voorstel komen om het carbidschieten, voor de tweede keer op rij, te verbieden. “U kunt wel inschatten wat daarin staat”, zegt Van Hees over het nieuwe voorstel tijdens een onlinevergadering. “Namelijk een ander jaartal. Voor de rest is het exact hetzelfde als vorig jaar.”

Net al vorig jaar wil burgemeester Van Hees het traditionele carbidschieten in haar gemeente rond oud en nieuw verbieden. “Omdat de argumenten met name over groepsvorming hetzelfde zijn als een jaar geleden”, aldus Van Hees in de 'informatievergadering Bestuur'. Van Hees gaf daar een voorzet op een nieuw verbod op carbidschieten, na vragen over het landelijk vuurwerkverbod. Van Hees en daarmee de gemeente Heusden willen net als vorig jaar het carbidschieten verbieden op oud én nieuwjaarsdag.

“Een zeer begrijpelijk standpunt”, is de reactie van Erna van Engelen, die al sinds 2015 actie voert om het carbidschieten in het centrum van Drunen aan banden te leggen. “De ziekenhuizen zitten opnieuw niet te wachten op ongevallen veroorzaakt door vuurwerk of door het carbidschieten." Drunen is één van de elf kernen die samen de gemeente Heusden vormen.

Midden in het centrum

Willem van Woerkom, coördinator van het buurtpreventieteam Drunen, is ook blij met het hernieuwde verbod op carbidschieten, dat burgemeester Van Hees voorstelt. “We hebben in het verleden meegemaakt dat in het centrum van Drunen volop met carbid werd geschoten. Midden tussen het winkelend publiek op het Raadhuisplein werd geschoten en daar hadden ondernemers en winkelend publiek veel last van. Destijds stond er tijdens het schieten ook een oliebollenkraam, nou die man heeft niets verkocht. Niet verantwoord."

“Op het Raadhuisplein in Drunen schieten met carbid, hoort daar echt niet thuis”, aldus Van Engelen. “Ik blijf dus bij mijn standpunt dat carbidschieten onder normale maatschappelijke omstandigheden wel kan, maar absoluut niet in het centrum van Drunen. Het kan wel, maar dan in het buitengebied.”

Wel jammer

“Ik vind het voor de liefhebbers ook wel jammer”, vertelt Van Engelen verder. “Hoe fijn zou het voor de carbidschieters zijn geweest om een klotejaar als 2021 lekker weg te schieten. Ik had het ze wel gegund.”

De gemeenteraad van Heusden zal op 21 december besluiten of het traditionele carbidschieten in de gemeente Heusden opnieuw word verboden. Voor zo’n verbod wordt dan de APV ( Algemene Plaatselijke Verordening) voor één keer aangepast. In het geval van de gemeente Heusden zal dat echter voor een tweede keer zijn dat de APV 'éénmalig' word aangepast.

