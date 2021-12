Gezondheid van Brabander wordt nog belangrijker voor de provincie

De gezondheid van Brabanders staat voortaan nog nadrukkelijker centraal in het provinciale beleid. Brabanders moeten er in 2030 drie extra gezonde levensjaren bij krijgen. Concrete voorstellen zijn er niet, maar Provinciale Staten trokken vrijdag wel 950.000 euro uit om daaraan te gaan werken.

Gedeputeerde Elies Lemkes gaf toe dat het idee nog abstract is. Als het om provinciaal beleid gaat, kan ze zelf het beleid bepalen. Om concreet gezondheidsplannen uit voeren heeft ze ook andere organisaties in Brabant nodig. Gemeentes bijvoorbeeld, die verantwoordelijk zijn voor luchtkwaliteit en waterschappen die over de waterkwaliteit gaan.

Ze gaf toe dat ze die andere organisaties niet kan dwingen. “Ik ben geen politieagent, maar ik kan wel aanmoedigen dat iedereen aandacht heeft voor gezondheid. Niemand anders in Brabant neemt die rol op zich. We zijn de enige provincie in Nederland die dat op deze manier gaat doen. Heel Nederland kijkt naar ons", aldus Lemkes.

Verschillen tussen coalitiepartijen

De discussie daarover legde verschillen tussen de coalitiepartijen bloot. Al direct bij het begin van de behandeling van het voorstel was er een woordenstrijd tussen Walter Manders van de VVD en Jade van der Linden van GroenLinks, beiden lid van een coalitiepartij. Volgens Manders is goede gezondheid alleen te betalen als de economie goed blijft draaien. “En daarvoor heb je gezonde mensen nodig”, zei hij.

“Wat vindt u eigenlijk belangrijker: economie of gezondheid?”, vroeg Van der Linden. Zij wilde weten of Manders, net als zij, vond dat bedrijven soms gezondheid kunnen bedreigen vanwege bijvoorbeeld slechte luchtkwaliteit.

Gezondheidswinst

Manders vond dat je soms een klein gezondheidsverlies op de ene plek kunt wegstrepen tegen een grote gezondheidswinst op een andere plek. Per saldo is er dan volgens hem winst.

“Ik denk niet dat omwonenden van veehouderijen heel gelukkig worden van uw opmerking”, zei Maarten Everling van de SP. Manders reageerde daar weer op: “Ik denk wel dat ze gelukkig worden als je op een andere plek grote gezondheidswinst behaalt."

Stress bij boeren

De politieke verschillen tussen de coalitiepartners werden ook duidelijk toen CDA-woordvoerster Tanja van de Ven extra aandacht vroeg voor stress bij boeren.

“Hoe zit het dan met de stress van omwonenden van veehouderijen die last hebben van stank”, vroeg Edith van Dijk van de andere coalitiepartij PvdA. “Ik kan niet beamen dat omwonenden van veehouderijen stress hebben”, aldus Van de Ven. Van Dijk: “Ga eens een poosje naast een luchtwasser in de Graspeel staan, dan krijg je gegarandeerd keelpijn.”

Holle frasen

De meeste oppositiepartijen vonden het een weinig concreet idee vol holle frasen. “Het is zo weinig concreet dat ik me afvraag hoe ik aan de Brabanders moet uitleggen hoe zij dankzij die 950.000 euro langer uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kunnen blijven”, zei Jan-Frans Brouwers van 50Plus.

Ja21 was helemaal tegen het voorstel. Woordvoerder Frank Duijs zei dat zijn partij tegen meer invloed van de overheid is. "Brabant trekt een veel te grote broek aan", zei hij.

