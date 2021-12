Feestzanger Arie Ribbens (84) overleden na lang ziekbed

Zanger Arie Ribbens is op 84-jarige leeftijd overleden. Dat meldt zijn platenmaatschappij DFM vrijdagmiddag.

Ribbens brak begin jaren tachtig door met de carnavalshits 'Brabantse nachten zijn lang' en 'Polonaise Hollandaise'. Hij kampte al jaren met gezondheidsproblemen. In 2009 werd voor het eerst kanker bij hem geconstateerd. De ziekte keerde terug en hij werd een aantal keer geopereerd.

De zanger is geboren en getogen in Eindhoven. Hij deed in zijn carrière meer dan alleen zingen. Zo deed hij mee aan het televisieprogramma Jouw vrouw, mijn vrouw en had hij een kleine rol in de film Filmpje! van Paul de Leeuw.

Op zijn 76e lanceerde hij zijn album 'Een nieuwe weg'. Letterlijk dan. Hij schoot het album namelijk met een raket de lucht in in het Amerikaanse Texas. Het is het laatste album dat hij uitbracht. In 2015 moest hij stoppen met zingen vanwege beschadigde stembanden.

Hield niet van carnaval

Hoewel hij doorbrak met de carnavalskraker 'Brabantse nachten zijn lang', hield Ribbens zelf helemaal niet van carnaval. Hij had liever een aandachtig luisterend publiek willen hebben, zo zei hij in 2010 tegen de Volkskrant. Zo’n hossende massa vond Ribbens niet erg inspirerend, al was hij niet gefrustreerd. "Het haalt tenminste niet het beste uit mij."

Ribbens was in zijn carrière erg actief in het schnabbelcircuit. Ook trad hij op met Sjoukje Smit als duo Mouth & MacNeal, als vervanger van de oorspronkelijke Mouth, Willem Duyn, die in 2004 overleed.

'Voor altijd in mijn hart'

Arie was getrouwd met Cea Ribbens. "Mijn lieve man ik moet je laten gaan, voor altijd in mijn hart", schrijft ze vrijdagmiddag op sociale media bij een foto van haar man.