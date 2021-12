Joep woont bij de plek waar visser in de Maas belandde: 'Stroomt hier hard'

Ze hoorden hem nog schreeuwen, toen de Belgische visser (44) in het water van de Maas viel bij Maren-Kessel. De man zou het uiteindelijk niet overleven. Joep van der Plas woont aan de Maas en kende het slachtoffer wel. "Hij zat hier elke week."

Het slachtoffer was geen onbekende voor Joep. "Het zijn allemaal vaste vissers die hier vissen. Blijkbaar is het hier een goede plek. Ik ken hem wel, hij kwam uit België. Wel heftig hoor. Het is echt heel triest."

"Ik was net de hond aan het uitlaten", vertelt Joep. "De buurman zag hem in de Maas vallen en heeft de hulpdiensten gebeld."

Een of twee keer in de week kwam de man er om bij Joep achter het huis te vissen in de Maas. En dat was niet 'gewoon' op de kant met een hengel in de hand. "Die vissers hier lopen een stukje het water in, het doet een beetje denken aan vliegvissen wat ze doen. Ik heb er niet zo veel verstand van, ik weet niet hoe het heet. Maar ze hebben een groot pak aan dat helemaal tot aan de schouders loopt. Daarmee kunnen ze het water in."

Soms lopen ze een eindje, tot aan een eilandje vlakbij. "Daar kun je naartoe lopen als het laag water is." Maar het blijft oppassen met het water in de Maas, weet Joep. "Mensen onderschatten het wel eens. Maar het stroomt hier vrij hard. Het water is ook alweer aan het stijgen. Het blijft gevaarlijk."