TOP Oss geeft overwinning in de laatste minuut uit handen

Het hadden drie punten kunnen en misschien wel moeten zijn voor TOP Oss in de wedstrijd tegen MVV vrijdagavond in de Keukenkampioen Divisie. Maar in de laatste minuten van de wedstrijd werd een overwinning alsnog weggegeven. Ook andere Brabantse ploegen kwamen in actie.

MVV - TOP Oss

TOP Oss was op bezoek in Maastricht. Na een goed half uur spelen kwamen de Ossenaren op voorsprong. Jearl Margaritha schiet TOP Oss op een 0-1 voorsprong. In de tweede helft leken de Ossenaren de overwinning binnen te slepen en drie punten bij te mogen schrijven. Maar in de laatste minuten van de wedstrijd, kwam MVV op gelijke hoogte.

Almere City FC - FC Eindhoven

Aanvoerder Jens van Son speelde zijn 250ste wedstrijd in het tenue van de Eindhovenaren. Maar dat jubileum wist de ploeg niet te bekronen met een overwinning. De Eindhovenaren verloren met 2-0. Vlak voor rust was het Duijvestein die voor Almere de 1-0 binnen kopte. En kort na rust werd de achterstand verdubbeld door een doelpunt van Arweiler. Het lukt FC Eindhoven niet meer om iets terug te doen. De wedstrijd eindigde dus in 0-2.

Helmond Sport - Volendam

Helmond Sport kreeg Volendam op bezoek. Zo'n vijf minuten voor rust komt de thuisploeg op voorsprong. Helmond Sport komt op een 1-0 voorsprong door Van Keilegom. Maar lang kan de ploeg daar niet van genieten want nog voor dat het rustsignaal klonk maakte Volendam de gelijkmaker. In de tweede helft drong Volendam steeds meer aan, maar de Helmonders weten stand te houden tegen de koploper in de eerste divisie. Het blijft bij een 1-1 gelijkspel.

FC Den Bosch - NAC Breda

NAC heeft flink uitgehaald op bezoek bij FC Den Bosch. De Bredanaars overtuigden en wonnen met maar liefst 5-0 in De Vliert. Door de overwinning gaat NAC over FC Den Bosch heen op de ranglijst. Doelpunten kwamen van Ralf Seuntjens, Kai de Rooij, Boris van Schuppen, Thom Haye en Pjotr Kestens.

