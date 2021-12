112-nieuws: automobilist zwaargewond na botsing • brandstichter vast

De bestuurder van de auto is naar een ziekenhuis gebracht (foto: Toby de Kort/SQ Vision). vergroot

In dit liveblog houden we je zondag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. De hele dag praten we je hier bij over ongelukken, branden en misdrijven in onze provincie.

De hoofdpunten: Automobilist rijdt tegen boom in Tilburg.

Brandstichter op heterdaad aangehouden in Eindhoven.

Man bestolen en mishandeld in Bergen op Zoom.

10.39 Automobilist rijdt tegen boom in Tilburg Een automobilist is zondagochtend zwaargewond geraakt nadat die een boom raakte langs de Taxandriëbaan in Tilburg. Het ongeluk gebeurde rond halfelf. Vanwege de ernst van de situatie werd een traumaheli opgeroepen. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. De automobilist is naar een ziekenhuis gebracht. Na het ongeluk op de Taxandriëbaan werden politie en brandweer opgeroepen (foto: Toby de Kort/SQ Vision). vergroot

10.20 Brandstichter op heterdaad aangehouden in Eindhoven Een 42-jarige man is zaterdagnacht aangehouden in verband met meerdere branden die eind september en begin oktober plaatsvonden in Eindhoven-Noord. De recherche kwam de man op het spoor na het bekijken van meerdere camerabeelden. Vervolgens hielden rechercheurs de man in de gaten. Zaterdagnacht werd de man op heterdaad betrapt, toen hij probeerde een kleine vrachtwagen aan te steken.

09.43 Man bestolen en mishandeld in Bergen op Zoom Een 47-jarige man uit Dordrecht is zaterdag bestolen en mishandeld op de Kamperfoeliestraat in Bergen op Zoom. De man had rond zes uur 's avonds gepind bij een geldautomaat aan deze straat en maakte een praatje met een bekende, toen hij zag dat iemand zijn portemonnee uit zijn auto stal. Toen hij probeerde in te grijpen, kreeg hij van de dief klappen op zijn gezicht. Het slachtoffer vluchtte vervolgens in zijn auto en belde de politie. ER is nog niemand aangehouden.

05.48 Brand bij huis in Sint Hubert Aan de achterkant van een huis aan de Grootvenseweg in Sint Hubert brak zaterdagnacht brand uit. Het vuur werd rond kwart voor een ontdekt. De brand is volgens de politie aan de buitenkant van het huis begonnen. Een bewoner is naar een ziekenhuis gebracht. Agenten hebben het huis afgezet met lint en volgens een correspondent is er politiebewaking ingesteld. Wachten op privacy instellingen... Hoe de brand in Sint Hubert kon ontstaan, wordt onderzocht (foto: SK-Media). vergroot

03.49 Aanhouding na achtervolging Agenten hebben zaterdagnacht na een achtervolging een automobilist klemgereden in Lierop. Iemand had de politie gewaarschuwd omdat de bestuurder levensgevaarlijk reed. Toen agenten de verdachte zagen rijden, zagen ze dat die de inhoud van een lachgasballon inhaleerde. De automobilist is aangehouden. vergroot In de auto van de automobilist die in Lierop werd gestopt, vonden agenten lachgas (foto: Twitter politie Peelland). vergroot

