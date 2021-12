Lachgasgebruiker haalt gevaarlijke stunts uit, politie slaat autoruit in

Foto: Politie Someren vergroot

De politie heeft zaterdagavond op de Stipdonk in Lierop de achtervolging ingezet op een automobilist die levensgevaarlijke capriolen uithaalde in het verkeer. Hij was hoogstwaarschijnlijk onder invloed van lachgas en had de ballon aan zijn mond toen agenten hem wilden controleren.

Even daarvoor werd de politie gewaarschuwd door een getuige die had gezien hoe de man in tegengestelde richting over de weg reed. De getuige gaf de positie van de auto voortdurend door, waardoor de politie hem snel kon achterhalen. Klem gereden

Toen de bestuurder de agenten in het oog kreeg, negeerde hij het stopteken, gaf gas en ging er vandoor richting de Oude Goorenweg. Bij de achtervolging lukte het de politie de wagen klem te rijden. Toen de agenten uitstapten, probeerde de man er nogmaals vandoor te gaan. Uit de wagen gesleurd

De automobilist weigerde mee te werken, waarna de autoruit werd ingeslagen en de man uit de wagen werd gesleurd. In de auto lagen diverse ballonnen en een lachgastank. De man zit vast. Zijn rijbewijs is hij kwijt en zijn auto is in beslag genomen.

Foto: Politie Someren vergroot

Foto: Politie Someren vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.