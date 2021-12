Vuurwerkliefhebbers massaal naar Baarle-Hertog, ondanks verbod

Vuurwerkwinkels in de Belgische enclave Baarle-Hertog krijgen ondanks een vuurwerkverbod in Nederland toch weer veel Nederlandse vuurwerkliefhebbers over de vloer. "Ondanks het vuurwerkverbod in Nederland wordt er net zoveel verkocht als andere jaren", vertelt Jeroen Cornelissen van Dolfijn Vuurwerk, één van de zes vuurwerkwinkels die Baarle-Hertog rijk is. "We vragen er niet naar, maar krijgen spontaan te horen dat ze toch vuurwerk kopen omdat het 'erbij hoort'. De klanten komen momenteel overal vandaan, letterlijk van Breda tot Groningen en de eerste Duitser hebben we ook al binnen gehad omdat ze daar geen vuurwerk meer verkopen aan consumenten."

In het regenachtige centrum van de grensenclave Baarle-Nassau/Hertog is het zaterdagmiddag druk. In het straatbeeld vooral veel twintigers met plastic tassen en dozen die uitpuilen met het net aangeschafte vuurwerk. "We komen uit Tilburg en vuurwerk afsteken dat hoort er gewoon bij met oud & nieuw", vertellen twee vrienden die meerdere vuurwerkwerkwinkels afstruinen. "Ondanks een vuurwerkverbod laten we ons dat niet afpakken, het is een traditie." Het tweetal zegt voor een paar honderd euro aan vuurwerk te hebben ingeslagen.

"Hier ligt ongeveer voor twaalfhonderd euro aan vuurwerk in", vertelt een andere liefhebber, die in een zijstraat zijn auto aan het volstouwen is. Voordat de klep van de auto dichtgaat wordt over het vuurwerk ook nog een kleed gelegd. Een buurtbewoner die toevallig langs loopt tipt de jongens dat er in de richting van Chaam wordt gecontroleerd. "We rijden terug naar Nederland via Belgische polderweggetjes en dorpjes, maar dank u wel voor de tip", is de dankbare reactie.

"Ze kunnen hooguit controleren", vertelt Jeroen Cornelissen over het al jaren bestaande kat en muis spel tussen kopers en de Nederlandse politie. "Tegenstanders hebben het altijd over illegaal vuurwerk, maar illegaal is voor ons gevaarlijk vuurwerk uit het Oostblok. Ons vuurwerk is CE-gekeurd en dat mag je in België verkopen en kopen én het is goed vuurwerk. Illegaal heeft alleen maar de betekenis dat het in Nederland niet is toegestaan."

Meerdere ondernemers in het dorp weten te vertellen dat er de laatste tijd toch flink gejaagd word op kopers van vuurwerk. "Vorige week nog hebben ze er een flink aantal gepakt", vertelt een uitbater die anoniem wil blijven. "Het is ook gewoon weer druk met vuurwerktoeristen, ook vandaag weer. Kijk maar", wijst hij door zijn etalageruit naar buiten.