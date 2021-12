Eigenaar beschoten patisseriezaak snapt actie niet: 'Ben geen drugsdealer'

Hij mocht zondagmiddag nog één keer naar binnen, de 22-jarige eigenaar van de op last van de gemeente gesloten patisseriezaak in Bergen op Zoom. Vrijdagnacht werd zijn zaak beschoten, maar hij heeft geen idee waarom precies. “Iemand wil kennelijk dat we gesloten worden.”

Patisseriezaak Modi moet een maand lang dicht op last van burgemeester Petter. Er hangt een briefje op de deur van de winkel om klanten te informeren.

'Gerichte actie'

Toch mocht de eigenaar, die niet bij naam genoemd wil worden, zondagmiddag heel even naar binnen van de politie omdat een glaszetter de ruiten kwam vervangen die beschoten zijn. De man woont boven de zaak en is er kapot van. Hij sliep toen de zaak beschoten werd.

“Het is volgens mij een gerichte actie. De kogelgaten zitten vooral rond en op de naam van de patisseriezaak, die op de ruit staat. Iemand wil kennelijk dat deze zaak gesloten wordt. Maar wie dat het is, ik heb geen idee”, vertelt de jonge eigenaar, die begrip heeft voor het sluiten van het pand.

Modi is sinds een halfjaar open. De 22-jarige eigenaar heeft eigenhandig de zaak verbouwd. “De voordeur komt van Marktplaats.nl. Er zit een klein scheurtje in, maar zo kon ik ‘m goedkoop op te kop te tikken.”

‘Geen drugscrimineel’

De eigenaar vertelt dat niet zonder reden. “Ik ben echt geen drugscrimineel die heel veel geld heeft - zelfs niet om in de zaak te steken. Er kwamen hier soms enkele vrienden van mij over de vloer. Ook ’s avonds. Maar van drugsdeals rond mijn pand is echt helemaal geen sprake.”

Het pand is van zijn vader. Die heeft het jarenlang verhuurd. Twee jaar geleden zat er een shishalounge in het pand. Een shishalounge is een café waar bezoekers waterpijp kunnen roken. “Misschien was daar iets geks aan de hand, maar dat weet ik niet”, vertelt de eigenaar.

De eigenaar studeert nog en runt daarnaast samen met zijn moeder de patisseriezaak. “We moesten iets met het pand, want het kon niet leegstaan. Dus ik heb die taak op me genomen. Toen de zaak werd geopend, heb ik alle buren uitgenodigd om langs te komen. Er is hier nooit iets aan de hand verder.”

Acht kogelgaten

De zaak werd rond kwart voor drie beschoten. Er raakte niemand gewond. Agenten vonden op straat diverse hulzen en zagen meerdere kogelgaten in de gevel van de zaak. Bij hetzelfde gebouw werden tweeënhalf jaar geleden, toen daar nog shishalounge Pure gevestigd was, twee explosieven gevonden.

