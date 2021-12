112-nieuws: auto brandt uit in Rosmalen• voetganger Oosterhout aangereden

De brandweer bluste het vuur (foto: Bart Meesters). vergroot

In dit liveblog houden we je maandag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. De hele dag praten we je hier bij over ongelukken, branden en misdrijven in onze provincie.

De hoofdpunten: Auto brandt uit in Rosmalen.

Automobilist rijdt voetganger aan in Oosterhout en gaat er daarna vandoor.

05.41 Automobilist rijdt voetganger aan in Oosterhout en gaat er daarna vandoor Een voetganger is zondagnacht op de Statendamweg in Oosterhout aangereden door een automobilist. Die ging er na de aanrijding vandoor. Hoe de aanrijding kon gebeuren, wordt onderzocht. Of de bestuurder van de auto inmiddels is aangehouden, is niet bekendgemaakt. De politie onderzoekt de aanrijding op de Statendamweg in Oosterhout (foto: Marcel van Dorst/SQ Vision). vergroot

00.40 Auto brandt uit in Rosmalen Een auto is zondagavond rond halfelf in vlammen opgegaan op de Oude Baan-Oost in Rosmalen. Een echtpaar reed in de auto op de A59 toen die technische mankementen begon te vertonen. Op de Oude Baan-Oost begon de auto plotseling vlam te vatten. De man en vrouw konden nog net op tijd de auto verlaten. De brandweer wist de brand snel te blussen, maar kon niet voorkomen dat de auto verloren ging.

