112-nieuws: fietser gewond na aanrijding • drietal opgepakt voor witwassen

Burgemeester Derk Alssema heeft besloten een vakantiehuisje op recreatiepark Brabantse Weelde in Molenschot voor een halfjaar te sluiten omdat de Opiumwet is overtreden. Op 25 oktober vond de politie in het betreffende huis ongeveer 2 kilogram cocaïne en een vuurwapen. Ook werd een man aangehouden.

"Met de tijdelijke sluiting maken we een eind aan drugsoverlast vanuit deze locatie", stelt de gemeente Gilze en Rijen. "We hebben omwonenden per brief geïnformeerd over deze maatregel."