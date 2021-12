Willy en René genieten van PSV, maar maken zich zorgen over Willem II

Willem II moet echt oppassen, benadrukken de voetbaliconen Willy en René van de Kerkhof. Willy verwacht nog een spannende degradatiestrijd tussen de Tilburgse club en buurman RKC Waalwijk, dat zondag won van NEC. PSV boekte afgelopen weekend een 4-1 zege op subtopper FC Utrecht, dat eerder nog punten afsnoepte van Feyenoord en Ajax, en blijft zo die ploegen op de huid zitten in de Eredivisie.

Daarnaast is de ex-international blij met de rentree van Cody Gakpo in het elftal van trainer Roger Schmidt. "Hij is echt een enorme versterking voor het elftal. Hij brengt schwung in de voorhoede. Hij gaat zich nog even bewijzen in de laatste weken van dit jaar."

Broer René is, net zoals vorige week, erg te spreken over de zogenoemde B-keus van PSV. Die kreeg de afgelopen weken de kans vanwege de vele blessuregevallen in de selectie van Schmidt en pakte die kans met beide handen aan. "Spelers zoals Guti en Ritsu Doan zijn geweldig", benadrukt de rechtsbuiten van weleer. "Doan was zaterdag de man van de wedstrijd. Eén speler kan me echter nog steeds niet bekoren. Dat is die Bruma. Ik vind dat hij er echt niks van kan, dat is niet mijn speler."