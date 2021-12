Mega-kersttrui van PSV levert heel veel mini-truitjes op

Eindhoven zit er warmpjes bij deze winter: op de gevel van het NH Hotel in het centrum van de stad hangt sinds maandagochtend een joekel van een kersttrui.

Het is de onthulling van de jaarlijkse kersttrui van PSV. Deze keer gebeurt dat dus door een mega-versie van de trui op te hangen in het centrum.

Oprichtingsjaar 1913

De trui aan de gevel van het hotel is 247 vierkante meter groot. De afmetingen zijn namelijk 19 bij 13 meter: een verwijzing naar het jaar waarin de Eindhovense voetbalclub werd opgericht.

Sponsor Energiedirect organiseert de jaarlijkse kersttruienactie van PSV. Bij dat energiebedrijf kunnen fans de komende dagen zo'n kersttrui winnen.

Mini-truitjes

En mocht dat niet lukken, dan zit er wellicht nog een 'kerstbal' in het vat voor de fans die achter het net vissen. De mega-kersttrui in de stad blijft namelijk slechts drie dagen hangen. Daarna wordt hij opgeknipt in 15.000 mini-kersttruitjes, bedoeld voor in de kerstboom.

