Zwaargewonde man die werd gedropt bij ziekenhuis verdacht van plofkraak

De man uit Alkmaar die op 26 november zwaargewond werd achtergelaten bij het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven, wordt nu officieel verdacht van betrokkenheid bij een plofkraak in het Duitse Neuss. Dat meldt de Duitse politie in een persbericht. De verwondingen van de man uit Alkmaar zijn mogelijk veroorzaakt door een explosief. Ook een tweede verdachte uit Zuid-Holland is aangehouden.

Een grootschalige klopjacht was aanvankelijk geen succes. Op de plaats van de kraak heeft de politie wel bewijs verzameld, waaruit zou blijken dat iemand daar gewond is geraakt. Daarnaast heeft de politie de vluchtauto, een donkere Mercedes, teruggevonden in Amsterdam. Zo'n auto wordt beschreven door getuigen in Neuss en ook door mensen die zagen hoe de gewonde man werd achtergelaten bij het ziekenhuis in Eindhoven. Bronnen melden aan NH Nieuws dat de Alkmaarder nog altijd in het ziekenhuis in Eindhoven ligt. De Duitse politie sluit het onderzoek nog niet af. Er wordt onder andere nog een verband gezocht met andere plofkraken in Duitsland. LEES OOK: Achtergelaten zwaargewonde man mogelijk betrokken bij plofkraak Zwaargewonde man gevonden bij ingang Catharina Ziekenhuis in Eindhoven

