Laagje sneeuw in Brabant, maar het was van korte duur

In delen van de provincie was het maandagavond en - nacht winters wit door sneeuwval. Vooral in het zuidoosten viel er een sneeuwlaagje van twee tot drie centimeter dat bleef liggen.

Een neerslagzone trok afgelopen avond van west naar oost over het land. Rond tien uur ging de regen over in natte sneeuw. Onder andere vanuit Oss en Udenhout kwamen er meldingen van een voorzichtige winterse deken.

De kans dat je dinsdagochtend wakker wordt in een witte wereld is overigens klein, want in de loop van de nacht werd het droog en liep de temperatuur op naar twee of drie graden.

Volgens Wouter van Bernebeek van Weerplaza is er een kleine kans dat het in de nacht van dinsdag op woensdag opnieuw gaat sneeuwen. Of we daar de volgende ochtend nog iets van zien, is nog maar de vraag.

LEES OOK:

Sneeuw op komst: 'En die kan ook een tijdje blijven liggen' Eerste sneeuw gevallen in deel van Brabant: 'Dit zag ik niet aankomen'