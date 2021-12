Van de zorg naar de techniek, 'toffe docent' Theo maakt overstap

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Theo liet zich van zorgdocent omscholen tot techniekleraar

Enthousiast staat Theo van der Maazen voor de klas. In een lokaal met beitels en hamers stoomt hij leerlingen klaar voor de bouw. Na twintig jaar als docent zorg voor de klas te hebben gestaan op het Stedelijk Lyceum in Eindhoven, vond hij het tijd voor wat anders. En dat komt goed uit, want er is een enorm te kort aan leraren in de technische richtingen.

Theo (54) was toe aan een nieuwe uitdaging, voor de dertien jaar die hij nog moet werken. Dat kwam de school waar hij werkt goed uit, want ze staan er te springen om docenten techniek. Theo werd om precies te zijn docent Techniek, Wonen, Bouw en Interieur.

Met name de bouw kampt met een imagoprobleem, denkt Theo. "Veel mensen denken dat het vuil werk is, maar dat klopt niet." Het werken met de handen en het vakonderwijs op het vmbo worden ondergewaardeerd, vindt hij. Theo was zelf ooit verpleegkundige. Daarna was hij twintig jaar leraar zorg. De techniek bleef hem trekken. Affiniteit heeft hij sowieso met de bouw, want hij komt uit een familie van aannemers.

"Die komt er wel. Hij zou vwo kunnen doen. Maar hij werkt graag met z'n handen."

Theo laat een kerstkaart zien, die hij van een leerling kreeg. Die noemt Theo een toffe docent, waar hij graag les van krijgt. De docent wijst naar een leerling die met een bijtel in de weer is: "Die komt er wel. Hij zou vwo kunnen doen. Maar hij werkt graag met z'n handen, dus koos bewust voor het vmbo." Het is nog een uitzondering. Want juist vanwege het tekort aan docenten en leerlingen techniek is er een landelijke campagne gestart om mensen te enthousiasmeren. Bij Theo straalt dat enthousiasme er ook zonder campagne vanaf. Zijn overstap naar de techniek zal het tekort niet oplossen, maar je moet ergens beginnen.

