Dieuwertje maakt Tilburgse ondernemers blij met extra omzet

Als trotse Tilburgers stonden leerlingen van de Praktijkschool dinsdagmiddag honderden kerstpakketten in te pakken. Ze helpen Dieuwertje Vorstenbosch, die met Made in Tilburg-pakketten ondernemers een hart onder de riem wil steken. "Want mijn hart ligt in deze stad."

Vorig jaar draaide de 29-jarige Dieuwertje met de verkoop van kerstpakketten vol lokale producten een omzet van 80.000 duizend euro. "Dat was echt bizar." Verbaasde reacties

"We hoopten toen zo'n driehonderd pakketten te verkopen, maar dat werden er 2.500," vertelt de Tilburgse met een trotse grijns op haar gezicht. "Dat had ik niet echt overzien." Het bedrag overhandigde ze aan alle ondernemers waarvan ze producten had ingekocht. "Daar waren ze superblij mee." De jonge onderneemster, die onlangs haar hotdogbar Dwars verkocht, kreeg toen veel verbaasde reacties. "De ondernemers snappen niet dat ik dit doe, omdat ik er zelf eigenlijk niets aan overhoudt. Vorig jaar waren de producten niet aan te slepen en ik runde daarnaast ook nog mijn eigen zaak. Ze snapten daarom niet waar ik de tijd en energie vandaan haalde. Maar ik word hier gewoon heel erg enthousiast van." Alle pakketten zitten vol met producten die daadwerkelijk in Tilburg gemaakt zijn. LEES OOK: Kerstpakket met alleen maar Tilburgse producten: 'Wees daar trots op'

