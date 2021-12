Wegrestaurant Napoleon na vijf uur open voor 'broodje bal' en dat is legaal

Na vijf uur toch eten in een restaurant? Er is maar een beroepsgroep die dat momenteel mag. Eigenaar Ad Valk van wegrestaurant Napoleon langs de A27 bij Hank legt uit: “Bij de laatste persconferentie heeft de regering een uitzondering gemaakt voor alle wegrestaurants. Wij mogen ook na vijf uur openblijven, maar alleen voor beroepschauffeurs.”

Zonder bewijs neerploffen gaat dus niet. “Op die code controleren wij heel streng”, vertelt eigenaar Ad Valk. “Heel soms zijn er slimmeriken die ook na vijf uur blijven zitten, maar zonder ‘Code- 95’ op het rijbewijs gaan we voor die gasten gewoon dicht om vijf uur.”

“Ons restaurant is tot half twaalf open”, vertelt Valk. “Maar na vijf uur, als de rest van de horeca in Nederland moet sluiten, moeten gasten een ‘code-95’ kunnen laten zien. Die code staat op het rijbewijs van een vrachtwagenchauffeur.”

Een broodje bal, een goede avondmaaltijd of een lekkere uitsmijter, ook na vijf uur kunnen beroepschauffeurs dus ‘gewoon’ terecht in Hank.

Niet iedereen deelt dat enthousiasme. “In het begin hebben we wel wat onvriendelijke reacties gehad, mails die waarschijnlijk afkomstig waren van andere horecaondernemers. De insteek was dan: wij moeten wel dicht en jullie niet. Niet leuk, maar ik begrijp het ergens wel.”

Valk vertelt verder dat de chauffeurs oprecht blij zijn, met de voor hen gemaakte uitzondering. “Het parkeerterrein staat hier ’s avonds weer vol met vrachtwagens en die mannen kunnen weer met elkaar een hapje eten. De uitzondering is voor deze beroepsgroep terecht.”

“Samen met alle andere wegrestaurants in Nederland hadden we besloten om geen reclame te maken”, vertelt Valk. “De chauffeurs weten het en dat was voor ons genoeg.” Doordat het op de website en facebookpagina van het restaurant staat, wordt het wel steeds bekender.

Voordat de huidige coronamaatregel inging dat de horeca om vijf uur moet sluiten, waren er ook al uitzonderingsregels voor wegrestaurants. Als enige branche was het tonen van een QR-code bij een wegrestaurant geen verplichting. Die uitzondering bestaat ook nog steeds.

