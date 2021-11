Geen verplichte QR-code in wegrestaurants: 'Klanten zijn verbaasd'

Vanaf zaterdag worden de coronaregels weer wat aangescherpt en moet je bijvoorbeeld op meer plekken een QR-code kunnen laten zien. Behalve in restaurants langs de snelweg. "We hopen dat het zo blijft, maar in de persconferentie gaat het nooit specifiek over ons."

Een QR-code die bewijst dat je corona hebt gehad, gevaccineerd bent of onlangs een negatieve test hebt gedaan. Het was al verplicht in de horeca en op evenementen, maar vanaf 6 november geldt de regel ook voor amateursportclubs en op terrassen.

Waar de code niet nodig is: wegrestaurants. Deze 'verzorgingsplaatsen' gelden namelijk als uitzondering.

Hoe zit het?

Omroep Brabant bezocht meerdere wegrestaurants verspreid over de provincie. Een QR-code was nergens nodig, al variëren de redenen. Van 'we zijn een doorstroomlocatie' tot 'mijn baas wil er niet aan, maar eigenlijk moet het wel'.

Hoe zit dat? De overheid maakt inderdaad een uitzondering voor wegrestaurants bij rustplaatsen. Dat zijn locaties langs de snelweg die alleen met de auto bereikbaar zijn. Het idee erachter is dat het voor internationale beroepschauffeurs altijd mogelijk moet zijn te eten en te drinken.

Nooit genoemd

Bij een restaurant dat we bezochten in de buurt van Den Bosch was het 's ochtends al gezellig druk. Ook bij een broodjeszaak op verzorgingsplaats Hazeldonk druppelden mensen binnen, zonder dat ze om een code gevraagd werd. "Klanten zijn vooral verbaasd", aldus een medewerker. Die merkt overigens niets van extra klanten die haar zaak uitkiezen vanwege de soepelere regels.

Of de uitzondering ook na komend weekend nog geldt is onduidelijk. De hoop is er wel, maar de uitzondering wordt nooit echt benoemd. "In de persconferentie gaat het nooit specifiek over ons", aldus de medewerker. Ook bij de zaak in de buurt van Den Bosch zijn ze sceptisch. "Het hoeft niet, voor zo lang het nog duurt" krijgen we te horen.

'Mijn baas wil er niet aan'

Maar vooralsnog staat de regel niet bij de strengere maatregelen die er aan komen, en blijft een QR-code langs de snelweg dus niet nodig. Wel zo makkelijk, ook voor mensen die denken dat ze eigenlijk in overtreding zijn.

Een medewerker van een ander wegrestaurant bij Breda: "Mijn baas wil er niet aan, maar eigenlijk moet het wel."

