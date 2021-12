Verstekelingen reizen steeds vaker via zeehaven Moerdijk naar Engeland

Manager Arthur Groeneweg van rederij A2B-online (foto: Erik Peeters). vergroot

Migranten die naar Engeland willen, kiezen dit najaar doelbewust voor de zeehaven van Moerdijk. De afgelopen maanden zijn op deze route al zo’n dertig verstekelingen ontdekt. Deze inklimmers komen bijna allemaal uit Nederlandse asielzoekerscentra en komen veelal uit Algerije. Bedrijven in de haven worstelen met het migrantenprobleem. Gemeente Moerdijk heeft het Ministerie van Justitie en Veiligheid op de hoogte gebracht.

"Dit is echt een groot probleem", zegt manager Arthur Groeneweg van rederij A2B-online. Op zijn schepen werden dit jaar meerdere verstekelingen gevonden. Vaak toen de schepen aangemeerd lagen in Moerdijk of al in Engeland waren. In drie gevallen zelfs op open zee. "We moeten mensen vrijmaken om op de schepen zoekacties te houden." Engeland heeft al aangekondigd scherp te gaan controleren op verstekelingen en mogelijk boetes op te leggen. De reder wil dit voorkomen.

"Het is een waterbedeffect."

De migranten wijken uit naar Moerdijk, omdat de controles in de havens van Rotterdam en Vlissingen aangescherpt zijn. “Het is een waterbedeffect. Als op één plek de druk groter wordt, gaan ze kijken waar ze dan naar toe kunnen. Dat hebben we eerder gezien met migranten die in vrachtwagens klommen. Dat fenomeen verplaatste zich ook naar het zuiden”, legt directeur Luc Smits van Combined Cargo Terminals uit. Op zijn terrein wachten migranten achter containers hun moment af om aan boord te gaan.

Directeur Luc Smits van Combined Cargo Terminals (foto: Erik Peeters). vergroot

Burgemeester Aart-Jan Moerkerke van de gemeente Moerdijk is bezorgd om de huidige situatie. "Drie jaar geleden dachten we nog dat vluchtelingen die zo nu en dan in onze zeehaven werden ontdekt, letterlijk de verkeerde vrachtwagen vanuit Calais hadden genomen. Inmiddels moeten we constateren dat inklimmers onze zeehaven doelgericht aandoen." Waarom juist de uitgeprocedeerde asielzoekers voor Moerdijk kiezen, is volgens de burgemeester niet duidelijk. “We hebben geen aanwijzingen dat het om georganiseerde mensensmokkel gaat. Dat herken je vaak doordat iedereen dezelfde tasjes met dezelfde inhoud bij zich heeft. Dat zien we hier niet.”

"Verstoppen is haast onmogelijk."

In een brief aan Grapperhaus spreekt hij zijn zorgen uit. Moerkerke: “We zien overvolle asielzoekerscentra. Aan het uitzetbeleid de bij de azc’s, de bron van het probleem, moet iets veranderen.” De burgemeester roept de minister daarom op om het probleem te bespreken op zijn departement. "Iedere verstekeling is een probleem. We zijn al begonnen met de marechaussee, de politie, en de ondernemers om het probleem de kop in te drukken. Het negatief reisadvies moet daarmee duidelijk zijn."

Burgemeester Aart-Jan Moerkerke van de gemeente Moerdijk (foto: Erik Peeters). vergroot

Zowel bij de rederij als de containerterminal aan de Middenweg in Moerdijk is de beveiliging inmiddels flink opgeschroefd. Er is 24 uur per dag cameratoezicht en in de weekenden staan er videowagens op cruciale plekken op de terminal. Smits: “Jezelf verstoppen op het terrein is haast onmogelijk en ook de schepen zijn niet extreem groot.”

"Dit terrein is echt levensgevaarlijk."

De migranten die het de afgelopen maanden toch lukte om zich aan boord te verstoppen, werden uiteindelijk door personeel van A2B-online betrapt. Hoewel het volgens de ondernemers vrijwel onmogelijk is om via de haven van Moerdijk ongezien de oversteek te maken, blijven de migranten het proberen. Met alle mogelijke risico's. “Er rijden hier op de terminal grote machines en vrachtwagens. Dit terrein is echt levensgevaarlijk voor mensen die hier niks te zoeken hebben”, meent Luc Smits. Arthur Groeneweg : “Mijn grootste zorg is dat collega’s ooit iemand aan boord vinden die is overleden tijdens een overtocht. Dat wens ik niemand toe."

De containerterminal van CCT waar migranten de oversteek naar Engeland proberen te maken (foto: Erik Peeters). vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.