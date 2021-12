Woonwijk voor mensen met én zonder beperking wint Stijlprijs 2021

De nieuwe woonwijk Kloostervelden in Sterksel heeft de Brabantse Stijlprijs 2021 gewonnen. De wijk ligt op het voormalige terrein Providentia van epilepsiecentrum Kempenhaeghe. Mensen met en zonder beperking wonen hier als buren naast elkaar en maken samen gebruik van de voorzieningen die er zijn. De winnaar krijgt een kunstwerk dat speciaal hiervoor ontworpen is door Simone van Bakel. De prijs is woensdag uitgereikt tijdens de Week van het Wonen in Brabant.

Kloostervelden bleef met vier andere finalisten over uit dertig inzendingen voor de Stijlprijs. De provincie wil met deze prijs aandacht geven aan vernieuwende woonvormen waar samenleven een belangrijke rol speelt. Het gaat om initiatieven die door Brabanders zelf zijn vormgegeven en die passen in deze tijd.

In Kloostervelden komt dat volgens gedeputeerde Eric Ronnes allemaal samen. Hij noemt het een project 'waar vanuit waarden van het verleden een nieuwe gemeenschap is ontstaan'.

El Noor krijgt publieksprijs

Gezinshuis El Noor in Breda was een van de andere finalisten. De familie Yaqini woont in El Noor samen met negen pleegkinderen en mocht daarvoor twee huurhuizen in de wijk Biesdonk samenvoegen tot een woning. De jury van de Stijlprijs was bijzonder geraakt door dit initiatief en gaf het daarom een eervolle vermelding. Het publiek stemde met overgrote meerderheid op El Noor: bijna driekwart van de stemmen ging naar het Bredase gezinshuis dat daarmee de publieksprijs en 2500 euro won.

Het is de derde keer dat de provincie een Stijlprijs uitreikt. In de vorige editie in 2017 stonden voorbeeldprojecten in de openbare ruimte centraal. De gemeente Hilvarenbeek won toen met een tien kilometer lange wandel- en kunstroute. In 2014 kreeg de gemeente Veghel de prijs met een plan voor de herontwikkeling van het centrum van Zijtaart. De prijs stond in dat jaar in het teken van het bestuurlijke programma Mijn Mooi Brabant.

LEES OOK:

Ruud woont in een wijk met mensen met een beperking: 'Iedereen is blij'

Mohammed en Jamila zorgden al voor 44 (!) pleegkinderen