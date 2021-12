Verzekeringsgeld na autobrand afgepakt, want auto was niet eerlijk verdiend

De politie heeft een flink bedrag aan verzekeringsgeld afgepakt dat bedoeld was voor een verdachte in een witwaszaak. Eerder werd beslag gelegd op de auto van de 54-jarige man uit Den Bosch, maar zijn auto brandde enkele weken geleden volledig uit.

Een onderzoek in de witwaszaak zorgde er eerder al voor dat een groot contant geldbedrag van de man uit de Gestelse Buurt werd afgepakt. Ook kwam zijn levensstijl op dat moment niet overeen met zijn inkomen.

Auto volledig afgebrand

Omdat ook het vermoeden bestond dat zijn auto met criminele activiteiten was verdiend, werd besloten dat het voertuig in beslag moest worden genomen. Dat lukte alleen niet, want zijn auto brandde enkele weken geleden volledig af. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand.

De man probeerde na de brand nog geld van zijn verzekeraar te krijgen, maar dat bedrag heeft hij niet meer ontvangen. De politie onderschepte in totaal 11.500 euro aan verzekeringsgeld.

Met het afpakken van het geld wil de politie een signaal afgeven dat misdaad niet mag lonen. De politie wil criminelen in de portemonnee raken, want geld is volgens hen de drijfveer van nagenoeg alle criminaliteit.