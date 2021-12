De Vijfkamp pakt de draad op na brand, onduidelijkheid over herstel gebouw

Basisschool De Vijfkamp na de brand. vergroot

Het is nog niet duidelijk of gebouw van basisschool De Vijfkamp in Eindhoven hersteld wordt na de brand vorige maand. De gemeente wil samen met de verzekering onderzoeken of dat nut heeft, aangezien er ook nieuwbouw gepland is dat over drie jaar klaar moet zijn. Dit blijkt uit een brief aan de gemeenteraad. Ondertussen krijgen de 136 leerlingen al twee weken les op een tijdelijke locatie.

Bas Crommentuijn Geschreven door

Sonja van Bogget is directie-assistent bij de school. “We zijn ontzettend trots op de kinderen. Het afbranden van de school was een traumatische ervaring voor ze, maar de kinderen zijn heel veerkrachtig.” Sinds 23 november krijgen de kinderen les op een tijdelijke locatie aan de Torenberglaan, op steenworp afstand van De Vijfkamp. Voordat de lessen daar werden hervat, konden de leerlingen een kijkje nemen in het tijdelijke schoolgebouw. "Om alvast een indruk te krijgen." De gemeente hielp de school, waar speciaal onderwijs wordt gegeven, in de zoektocht naar een tijdelijke locatie. Het gebouw waar ze nu hun lessen in geven is een oude middelbare school. Ook de sportzaal is te gebruiken voor leerlingen van De Vijfkamp. "Het enige wat de kinderen echt missen is een goede speelplaats", vertelt Van Bogget. “We hebben hier helaas geen klimtoestellen of een glijbaan. Wel hebben we een paar kleuterkarren uit het oude pand, maar het zou fijn zijn als we het schoolplein nog wat aantrekkelijker konden maken.” De gemeente is bereid om hierbij te helpen. Van Bogget roemt ook de rol van de leraren. “Zonder de hulp van de leraren zouden we nooit binnen acht dagen open zijn gegaan. Je kan zien dat ze hart hebben voor de kinderen”, laat ze weten. Veel zelfgemaakte spullen zoals dagplanningen, zijn verloren gegaan tijdens de brand. “Voornamelijk in het speciaal onderwijs zijn dit soort persoonlijke ondersteuningen heel belangrijk om structuur te geven aan de kinderen. De leraren zijn hier alweer druk mee bezig." Beelden van de brand in november:

