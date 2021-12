Arie Ribbens overleed aan corona, weduwe op tijd hersteld voor uitvaart

Zanger Arie Ribbens is vorige week overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Dat meldt de Telegraaf. Ribbens was al lange tijd ziek, maar volgens goede vriend Jacques Herb gaf corona ‘het laatste zetje’, schrijft de krant.

Ook de vrouw van de overleden zanger liep corona op, zij is op tijd hersteld om bij de uitvaart te kunnen zijn. Het afscheid van Ribbens is donderdag in zijn woonplaats Emmeloord.

Gezondheidsproblemen

Ribbens brak begin jaren tachtig door met de carnavalshits 'Brabantse nachten zijn lang' en 'Polonaise Hollandaise'. De laatste jaren kampte hij met gezondheidsproblemen. In 2009 werd voor het eerst kanker bij hem geconstateerd. De ziekte keerde terug en hij werd een aantal keer geopereerd.

Arie was getrouwd met Cea Ribbens. "Mijn lieve man ik moet je laten gaan, voor altijd in mijn hart", schreef ze afgelopen vrijdag op sociale media bij een foto van haar man.