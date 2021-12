PSV-supporters vermaken zich in kletsnat San Sebastián

1/1 PSV supporters in kroeg in San Sebastian

Vol vertrouwen zitten de PSV-supporters donderdagmiddag in de kroegen van San Sebastián. In Estadio Anoeta speelt PSV voor een plek in de knock-outfase van de Europa League. Als het aan de supporters ligt gaat het allemaal goedkomen. "We gaan heel vies 0-1 winnen door een doelpunt uit de counter."

850 supporters zijn afgereisd naar het Baskenland. Enkelingen waren er al op dinsdag maar het grootste gedeelte is woensdag of donderdagmorgen aangekomen. Eén paar supporters hebben zelfs een busreis van zestien uur achter de rug.

Europese uitwedstrijden zijn altijd al de pareltjes voor de supporters van een voetbalclub. Maar nu de PSV-fans in Nederland niet naar de stadions mogen is een wedstrijdbezoek in San Sebastián nog specialer. "We hebben allemaal een seizoenkaart van PSV. Inmiddels zijn we alweer een maand niet naar een wedstrijd geweest. Dat we nu weer kunnen gaan is fantastisch" , vertelt een groepje supporters uit Deurne.

In Spanje zijn de stadions gewoon geopend. Vanavond zal er in Estadio Anoeta 'gewoon' 40 duizend man op de tribunes zitten. In de kroegen is niemand die nog echt nadenkt over de coronamaatregelen. Ze zijn blij dat het hier wel mag. In het begin van het seizoen waren de stadions in Nederland ook nog gevuld maar vanwege de oplopende besmettingen gingen ze in November dicht.

Toch is er één kleine tegenvaller voor de meegereisde supporters. Velen zullen bij de loting gedacht hebben dat in december een reisje naar Spanje zou leiden tot goed weer, maar in San Sebastián is het al dagen aan het regenen en komen de tempraturen amper boven de tien graden.

Maar het mag de pret niet drukken bij de fans die het naar hun zin hebben. Verspreid over de kleine kroegen in het centrum zitten de plukjes PSV-supporters te genieten van een biertje. Uiteraard met het volste vertrouwen in een goede afloop.

PSV speelt vanavond om 18:45 tegen Real Sociedad. Bij een gelijkspel of een overwinning overwinteren de Eindhovenaren in de Europa League.

