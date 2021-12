Gerard Philips krijgt huizenhoog standbeeld in hartje Eindhoven

Het monument wordt acht meter breed en 7 meter hoog (impressie: West 8) vergroot

Acht meter breed en zeven meter hoog moet het worden, een kunstwerk voor de man die aan de wieg van Philips stond. Het monument moet een plek krijgen in het nog verder te ontwikkelen Victoriapark in het centrum van Philips-stad Eindhoven, achter de Witte Dame. Het is een cadeautje dat het technologieconcern vanwege zijn 130ste verjaardag geeft aan de gemeente.

Gerard Philips (1858-1942) richtte samen met zijn vader Frederik 1in 1891 het bedrijf op. Eerst een gloeilampenfabriek, later ook onderzoekslaboratoria in Eindhoven. Het bleek tot op de dag van vandaag goud waard. De Nijmeegse kunstenaar Andreas Hetfeld gaat het monument voor de oprichter maken. Hij zegt over Gerard Philips: "Hij was hoogopgeleid, heel technisch en innovatief. Een keiharde werker, maar toch ook vriendelijk en goed voor zijn mensen." Het immense kunstwerk bestaat straks uit vijfhonderd op elkaar gestapelde ringen van roestkleurig staal die samen het borstbeeld van de Philips-oprichter vormen. In het midden van het beeld wordt een doorgang gebouwd waar mensen doorheen kunnen wandelen.

"Je hebt wel een formaat monument nodig dat op kan boksen tegen de omgeving."

Alle elementen zijn zorgvuldig gekozen: "Met de ringen wordt een link gelegd naar de medische wereld waar met behulp van CT-scans dwarsdoorsneden van het menselijk lichaam worden gemaakt." Het nieuwe werk is totaal anders dan de al bestaande standbeelden voor de zeer geliefde Philips-boegbeelden Anton en Frits Philips. Niet op een sokkel, maar verrijzend uit het gras in een park. "'Je hebt tussen al die grote gebouwen rondom het park wel een formaat monument nodig dat op kan boksen tegen de omgeving. Gerard Philips verdient dat ook. Het laat ook zien hoe belangrijk hij was voor Philips en de hele Brainportregio."

"Zonder Gerard Philips was er geen bedrijf Philips, geen onderzoekscentra en geen Brainport Eindhoven."

Dat wordt door Philips alleen maar beaamd. "Het kunstwerk is een mooie inspiratie voor toekomstige generaties van uitvinders. Zonder Gerard Philips was er geen bedrijf Philips, geen onderzoekscentra en geen Brainport Eindhoven", aldus Sylvia van Es, President Philips Nederland. Het ontwerp van kunstenaar Hetfeld is unaniem gekozen door een selectiecommissie bestaande uit onder anderen vertegenwoordigers van Philips, het Philips Museum en de gemeente Eindhoven. De kunstenaar hoopt in april te kunnen beginnen aan het kunstwerk. De bedoeling is dat het monument op 9 oktober volgend jaar wordt onthuld: de geboortedag van Gerard Philips.

Het monument komt in het Victoriapark (impressie: West 8) vergroot

Gerard Philips (foto: Philips Company Archives). vergroot

Anton Philips, voor het Centraal Station (foto: Koninklijke Philips) vergroot

Frits Philips op de Markt (foto: Koninklijke Philips) vergroot

