Zenuwen bij Max-superfan Bas in Abu Dhabi: 'Gekker dan dit wordt het niet'

Bas (links) met een Engelse Hamilton-fan (foto: Bas van Bodegraven). vergroot

Ultiem gespannen is Bas van Bodegraven. De Tilburger is oprichter van fanclub Gomax en op dit moment in Abu Dhabi voor de afsluiter van het raceseizoen. Dat er twee kanshebbers met gelijke punten het laatste grand prix weekend ingaan, is een unicum. "Dit is al in decennia niet voorgekomen", zegt Bas tegen Omroep Brabant.

Fieke Nobel Geschreven door

Ondanks de spanning is de sfeer in Abu Dhabi goed, blijkt ook wel op de foto waarop Bas poseert met een Hamilton-fan en een ludieke vlag. "De sfeer is hier mega relaxed, we hebben veel lol met zijn allen." Toch zitten alle scenario's voor het weekend in Bas zijn hoofd. "Max en Lewis hebben hetzelfde aantal punten maar Max heeft een overwinning meer", vertelt Bas. "Als Lewis uitvalt, is Max wereldkampioen. De Engelse pers heeft hem al een brief verstuurd, of hij alsjeblieft niet tegen Hamilton aan wil rijden want dat zou slecht zijn voor de sportiviteit. Maar als je ziet wat Hamilton Max heeft aangedaan op Silverstone..." Niet alleen Verstappen heeft volgens Bas een reden om tegen Hamilton aan te rijden. "Er zijn nog drie Red Bull-coureurs en er zijn er nog meer die niet zo'n fan zijn van Hamilton. Ik kan me niet voorstellen dat ze wat gaan doen maar er wordt wel rekening mee gehouden.

"Als ik objectief probeer te kijken heeft Lewis de beste papieren om de race te winnen."

Echt vertrouwen heeft Bas niet in de afloop, er is iets met de auto van Hamilton, zegt hij. "Ze denken dat het niet legaal is. Ze hebben het al over de raketmotor van Lewis. De kans dat Max het op snelheid gaat winnen... Ik weet het niet." Max heeft ook wat aanpassingen gedaan, hij heeft een nieuwe bodem gekregen. Toch komt Bas tot een verdrietige slotsom. "Als ik objectief probeer te kijken - maar dat ben ik helemaal niet - heeft Lewis de beste papieren om de race te winnen."

"Dit is een mooi moment voor Hamilton om te stoppen met geluk hebben."

Er is nog iets dat meespeelt. "Die Lewis heeft al zo veel geluk gehad dit jaar. Hij vlamt hem vol bij Max achterop, hij rijdt de snelste ronde en wint. Ik zou zeggen: dit is een mooi moment voor Hamilton om te stoppen met geluk hebben. Dat is waar ik een beetje op hoop." LEES OOK: Max Verstappen wereldkampioen? Dit denken superfans Bas en Marco Max Verstappen wint op Zandvoort, superfan Bas uit Tilburg was erbij

