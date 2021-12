Grote stroomstoring Aalst: 309 huishoudens tot in de nacht zonder stroom

1/1 Grote stroomstoring in Aalst na brand: ruim 3000 huishoudens getroffen

Een groot deel van Aalst en omgeving zat donderdagavond zonder stroom na een brand in een verdeelstation. Volgens Enexis ging het om 3378 huishoudens. Rond twee uur 's nachts was de stroomvoorziening hersteld.

De brand ontstond donderdagavond rond kwart over vijf aan de Gestelsestraat. Een ander verdeelstation in de buurt werd uitgezet zodat de brandweer kon blussen. Dat is de reden dat een deel van de huishoudens zonder stroom zat.

Hoe de brand kon ontstaan, is nog onduidelijk. De brandweer was met twee blusvoertuigen aanwezig.