112-nieuws: fietser zwaargewond bij aanrijding • stroomstoring Lieshout

In dit liveblog houden we je vrijdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. De hele dag praten we je hier bij over ongelukken, branden en misdrijven in onze provincie.

De hoofdpunten: Fietser zwaargewond na aanrijding in Dongen.

Stroomstoring in Lieshout.

Onderzoek na melding steekpartij azc in Budel.

06.55 Stroomstoring Lieshout Lieshout is getroffen door een stroomstoring. Die ontstond rond halfzeven vrijdagochtend na een brand in transformatorhuisje. Monteurs en de brandweer zijn opgeroepen. Hoeveel huishoudens getroffen zijn, is niet bekendgemaakt.

06.37 Aanrijding fietser in Dongen Een fietser is vrijdagochtend zwaargewond geraakt nadat die werd aangereden door een automobilist op de Bierbundersweg in Dongen. Dit gebeurde rond zes uur. Vanwege de ernst van de situatie werd een traumaheli opgeroepen. De weg is afgesloten. Diverse hulpverleners werden opgeroepen na de aanrijding in Dongen (foto: Jeroen Stuve/SQ Vision). vergroot Wachten op privacy instellingen...

01.32 Schietpartij in Eindhoven Op de Locomotiefstraat in Eindhoven vond donderdag rond middernacht een schietpartij plaats. Op de Condensatorstraat, in de buurt, werd vervolgens een gewonde man gevonden. Volgens een correspondent zou zijn toestand ernstig zijn. Het slachtoffer is naar een ziekenhuis gebracht. Rond vijf uur donderdagnacht hield een arrestatieteam een verdachte aan. Rond vijf uur donderdagnacht werd een verdachte aangehouden in verband met de schietpartij (foto: Dave Hendriks/SQ Vision). vergroot

01.12 Onderzoek na melding steekpartij azc in Budel De politie was donderdagavond, rond middernacht, massaal aanwezig op het terrein van het azc in Budel, nadat er een melding was binnengekomen van een steekpartij. Een slachtoffer werd echter niet gevonden. De politie doet onderzoek. De melding van de steekpartij bij het azc in Budel kwam donderdag rond middernacht binnen (foto: Johan Bloemers/SQ Vision). vergroot

00.31 Automobilist botst op boom in Oud Gastel

Op de Standdaarbuitensedijk in Oud Gastel is donderdagavond een automobilist gewond geraakt. De bestuurder raakte rond elf uur met zijn auto een boom langs de weg. De automobilist is met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. De weg werd na de botsing enige tijd afgesloten voor het verkeer. Van de auto bleef na de botsing in Oud Gastel weinig over (foto: Christian Traets/SQ Vision). vergroot

