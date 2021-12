112-nieuws: Man opgepakt na botsing in Eindhoven • Brand in Boxtel

20.39

Een automobilist is vrijdagavond tegen een lichtmast aangebotst op het Flight Forum in Eindhoven. Het ongeluk gebeurde rond tien over half acht.

Volgens onze correspondent bleek bij een alcoholcontrole dat hij te veel gedronken had. De man is even nagekeken door ambulancepersoneel. Daarna is hij aangehouden door de Koninklijke Marechaussee.