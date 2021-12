Buurman schrikt van schietpartij in Eindhoven: 'Bizar, recht voor je deur!'

Bewoners van de Locomotiefstraat in Eindhoven schrokken donderdagavond, rond middernacht, wakker van een salvo. "Naar mijn idee waren het zes schoten", vertelt een van hen. Toen hij door het zolderraam van zijn huis keek, zag hij echter niets.

Toen hij de politie zag aankomen, besloot de man verder te slapen.

Traumateam

Het slachtoffer werd korte tijd later in de buurt gevonden, op de Condensatorstraat. Volgens een correspondent zou de jongeman zwaargewond zijn. "Zijn toestand was zo ernstig dat hij met spoed naar een ziekenhuis is gebracht. De komst van een zogenoemd traumateam werd niet afgewacht."

De buurman is flink geschrokken van de schietpartij. "Hier gebeurt normaal nooit iets. Het is wel raar als dit gebeurt in je eigen buurt. Dit soort zaken verwacht je niet."

Verdachte

Een andere man die aan de Locomotiefstraat woont, vertelt dat zijn vriendin iemand zag wegrennen na de schietpartij. "Dit was iemand met een zwarte capuchon. Dat heeft ze vervolgens doorgegeven aan de politie."

Rond vijf uur donderdagnacht hield een arrestatieteam een verdachte aan.

"Ik dacht eerst nog even dat het vuurwerk was, wat ik hoorde", vertelt de man. "Echt bizar, zo recht voor je deur!"

LEES OOK:

Slachtoffer schietpartij bonkt op raam huis buurtbewoners: 'Ik ga dood!'

Zes aanhoudingen na schietpartij Eindhoven, jongen (17) zwaargewond

Zwaargewonde bij schietpartij Eindhoven, arrestatieteam houdt verdachte aan