Zes aanhoudingen na schietpartij Eindhoven, jongen (17) zwaargewond

Na de schietpartij die donderdag rond middernacht plaatsvond op de Locomotiefstraat in Eindhoven, zijn zes mensen aangehouden. Onder hen het zwaargewonde 17-jarige slachtoffer. Dat maakte de politie vrijdagochtend bekend.

De 17-jarige jongen werd In de buurt gevonden, op de Condensatorstraat. Hij is met spoed naar een ziekenhuis gebracht en is buiten levensgevaar.

Arrestatieteam

Terwijl agenten onderzoek deden, meldden twee andere mannen zich ook in het ziekenhuis. Eén van hen was ook gewond. Hij werd, net als de man die bij hem was, aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de schietpartij.

Drie andere mannen werden later in de nacht door een arrestatieteam aangehouden in een huis aan de Locomotiefstraat.

Getuigen

"Op dit moment is nog veel onduidelijk over de aanleiding voor de schietpartij", laat een politiewoordvoerder weten. "Wij doen daar onderzoek naar. Getuigen wordt gevraagd zich te melden. Ditzelfde geldt voor mensen die camerabeelden hebben van de Locomotiefstraat of de Condensatorstraat.

