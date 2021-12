Slachtoffer schietpartij bonkt op raam huis buurtbewoners: 'Ik ga dood!'

Veel commotie rond de Locomotiefstraat en de Condensatorstraat in Eindhoven (foto: Dave Hendriks/SQ Vision). vergroot

Rond middernacht hoorde een bewoner van de Condensatorstraat in Eindhoven ineens gebonk op het raam van zijn huis. Toen hij de deur opendeed, zag hij daar een zwaargewonde jongen staan. "Ik ga dood, riep hij. Help me!"

"Die jongen zat onder het bloed", vertelt de man. "Hij vertelde dat hij was neergeschoten. Dan verschiet je wel even. Er kwam ook bloed uit zijn mond." 'We zagen alleen maar heel veel bloed'

Op een gegeven moment viel de jongen neer. "Hier, voor de deur. Ik heb meteen 112 gebeld en mijn vrouw is een deken gaan halen." Ze zagen niet precies waar de jongen geraakt was. "We zagen alleen maar heel veel bloed." Zes aanhoudingen

De man woont samen met zijn vrouw al 41 jaar aan de Condensatorstraat. "Hier is nog nooit eerder wat gebeurd", vertelt hij. In verband met de schietpartij zijn in totaal zes mensen aangehouden, onder wie het zwaargewonde 17-jarige slachtoffer. LEES OOK: Zes aanhoudingen na schietpartij Eindhoven, jongen (17) zwaargewond Buurman schrikt van schietpartij in Eindhoven: 'Bizar, recht voor je deur!' Zwaargewonde bij schietpartij Eindhoven, arrestatieteam houdt verdachte aan

De politie in actie na de schietpartij in Eindhoven (foto: Dave Hendriks/SQ Vision). vergroot

