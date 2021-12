Raadslid Mpanzu Bamenga uit Eindhoven wint mensenrechtenprijs

Mpanzu Bamenga uit Eindhoven is door het College voor de Rechten van de Mens uitgeroepen tot MensenrechtenMens 2021. Het raadslid won de prestigieuze titel vanwege zijn strijd tegen etnisch profileren bij de Koninklijke Marechaussee. Volgens de jury heeft hij zich daarmee op bijzondere wijze ingezet voor de mensenrechten.

Raadslid Bamenga zat eerder in de Omroep Brabant-talkshow KRAAK.

"Geweldig! Een bijzondere eer!", zo reageert de opgewekte winnaar. "Het is een nieuwe steun in de rug tegen etnisch profileren", benadrukt hij.

De 36-jarige Bamenga werd in 2018 op het vliegveld in Eindhoven door de Koninklijke Marechaussee gecontroleerd. Volgens hem gebeurde dat bij mensen met een donkere huidskleur eerder dan bij anderen. Hij spande met mensenrechtenorganisaties een rechtszaak aan tegen de Staat. Inmiddels geeft de Koninklijke Marechaussee aan te stoppen met etnisch profileren.

De rechter oordeelde in september overigens anders over de zaak. Die bepaalde dat de Koninklijke Marechaussee niet etnisch profileerde aan de grens. "Marechaussees mogen huidskleur meewegen bij de beslissing om iemand aan de grens uit een rij te halen en te controleren. Het mag alleen niet de enige reden zijn", was het oordeel van de rechter toen.

Beweging

Toch is er volgens Bamenga wel degelijk iets veranderd. "Je ziet echt een beweging in de maatschappij tegen etnisch profileren. Ook de marachausse heeft aangegeven het zelf niet meer te willen."

Ieder jaar reikt het College voor de Rechten van de Mens de titel MensenrechtenMens uit 'als aanmoediging voor denkers en doeners die zich op bijzondere wijze inzetten voor mensenrechten'. Dit jaar zet het College voortrekkers in de schijnwerpers met een effectieve aanpak tegen racisme.

De Brabander won van twee anderen kandidaten. Ook Lida van den Broek uit het Drentse Peize maakte kans op de prijs. Zij is oprichter van Kantharos, een bureau gespecialiseerd in etnische diversiteit. Ook de Rotterdamse Marjorien Malbons van Stichting MAIT voor schuldhulpverlening en budgetcoaching maakte kans.