Coronanieuws: 2337 besmettingen in Brabant

13.05

De kans is niet groot dat we in februari carnaval kunnen vieren zoals we dat voor corona gewend waren. Dit zei burgemeester Paul Depla van Breda zondag in de talkshow KRAAK. van Omroep Brabant. "Het risico dat corona roet in het eten gooit, is opnieuw groot", zo schat hij in.

