Horeca baalt van verlenging lockdown: 'We hebben geen perspectief'

De huidige coronamaatregelen worden tot zeker begin volgend jaar verlengd. Dat is volgens bronnen de uitkomst van het zondagse overleg op het Catshuis. Voor de horeca, die daarmee de feestdagenomzet grotendeels in rook zou zien opgaan, is het de zoveelste dreun. ‘Het zal weer gaan kraken, voor zover er nog iets te kraken valt.’

“Ik ben niet eens meer verbaasd", zucht Ruud Bakker, horecaondernemer en voorzitter van de Eindhovense afdeling van Koninklijke Horeca Nederland. “Ik heb een maand geleden al geroepen dat deze situatie langer zou gaan duren dan een paar weken en dat ik een voorstander was van een harde lockdown. Dan had iedereen pijn geleden en konden we verder. Nu wordt er maar verder aangemodderd en aangepolderd. Het is niet voor niks dat er onder Nederlanders zo weinig vertrouwen meer is in het coronabeleid.”

Volgens Bakker grijpt het kabinet telkens naar andere middelen en is de horeca de kop van jut. “Ik heb het idee dat het telkens op de horeca wordt afgeschoven omdat dat de economie is die het kabinet het minste schaadt, waar ze het minst last van hebben en die ze het best in de hand kunnen houden. Het is voor ondernemers om moedeloos van te worden.”