Coronanieuws: mensen uit 1955 en 1956 zijn aan de beurt voor 'oppepprik'

03.30

Als het aan het Outbreak Management Team ligt blijft de 'avondlockdown' voorlopig in stand. Een definitief besluit moet in Den Haag nog genomen worden en een deel van het kabinet komt in de loop van de zondag in het Catshuis bijeen om onder meer over deze maatregel te praten. Zaterdag lekte uit dat het OMT het versoepelen van de coronamaatregelen zoals ze nu gelden niet voor hand vindt liggen. Maar ook het aanscherpen van de regels is op dit moment niet nodig.