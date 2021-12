Eerste dienst na vernielingen aan kerkgebouw Waspik: 'In het hart geraakt'

Tijdens de dienst van de hervormde gemeente in Waspik is zondag stilgestaan bij de bekladdingen van de kerk vorig weekend. De voorzitter van de kerkenraad, Adriaan van Gammeren, las een verklaring voor waarin hij aangaf dat de 'kerk in het donkerst van de nacht in het hart geraakt is' door het vandalisme. Ook riep hij mensen op die meer weten over wie er achter de bekladdingen zit, dit te melden.

Esther Wijnberg, lid van de kerkenraad, gaf aan dat ze met 'een beetje benauwd gevoel was opgestaan'. Ze was er niet helemaal gerust op dat de kerk niet opnieuw beklad zou zijn. Dat bleek gelukkig niet zo te zijn. De schade die het vandalisme heeft aangericht, is volgens haar 'vooral immaterieel'. "We zijn tot in het diepste geraakt. Niemand begrijpt waar dit vandaan komt. Het is zo onterecht, dit doe je niet."

De dienst werd zondagochtend weer gewoon gehouden in de kerk aan het Dorpsplein. Iets wat een week geleden niet mogelijk was omdat de sloten van het kerkgebouw waren dichtgesmeerd met plamuur en kerkgangers dus niet naar binnen konden.

Slepende kwestie

Het vandalisme zou te maken hebben met een al langer lopende kwestie die verband houdt met dominee Van der Aa uit Waalwijk, die bevriend is met dominee Van Kapel in Waspik. De dader die de leuzen op de kerk heeft gezet, suggereert dat dominee Van der Aa 'slachtoffers heeft gemaakt'. Maar waarvan die mensen het slachtoffer zijn geworden, is onduidelijk.

Van Gammeren gaf eerder deze week aan dat dominee Van der Aa voor de kerkenraad 'van onbesproken gedrag is'. "Wij hebben alleen goede ervaringen met hem”, zei hij. Op 20 december houdt de hervormde gemeente een besloten bijeenkomst waarin kerkgangers hun gevoelen kunnen uiten.

LEES OOK:

Hervormde kerk in Waspik beklad en sloten dichtgeplamuurd

Kerkgangers in tranen na bekladding kerk in Waspik