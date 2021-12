Politiebus in Made krijgt pitstop van uitzinnige Max Verstappen-fans

Mensen doen gekke dingen als ze uitzinnig van vreugde zijn. En wat doe je als je nét Max Verstappen in luttele seconden nieuwe banden hebt zien krijgen? Hetzelfde natuurlijk! Geïnspireerd door het sprookje van Abu Dhabi gaven spelers van voetbalclub Madese Boys een passerende politiebus spontaan een 'pitstop'.

En het was al zo'n leuke dag voor de vriendengroep. "Het was echt fantastisch", zei Niels. "Eerst stonden we met z'n allen te chagrijnen, maar uiteindelijk werd het een rollercoaster van emoties. Maar dat laatste rondje..."

